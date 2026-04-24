Ultrasensibles, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Ultrasensibles Jeudi 21 mai, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T19:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:50:00+02:00

Fin : 2026-05-21T19:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:50:00+02:00

Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir un jour écrit « cher journal… » livrant à nous-mêmes le récit de nos rêves, nos peines, nos espoirs et nos désillusions, écrits adolescents le plus souvent où les émotions bouillonnent et débordent pleines de cette vie qu’on rêve en grand. Dans Ultrasensibles, Fanny de Chaillé fait émerger les « ego-documents » de sa troupe virtuose de jeunes comédien·nes, recomposé·es en une famille qui décide de vider la cave : qu’est-ce qu’on jette ? qu’est-ce qu’on garde ? Journaux intimes et archives familiales oubliées ressortent et prennent vie joyeusement ou terriblement selon la période dont ils sont le fruit.

Fanny de Chaillé reprend les codes du Chœur mais là où la petite histoire entrechoquait la grande Histoire, c’est ici le récit au singulier de l’intime, des émotions vécues, qui percute et restitue l’histoire d’un commun universel, et pourtant si propre à son époque. Impossible de ne pas s’y retrouver.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/ultrasensibles-21052026-1730 »}]

Comment penser la création depuis nos affects ? Fanny de Chaillé et ses comédien·nes prennent le virage d’un langage sensible, qui ne craint pas l’amour, la peur, les larmes. #femme – Metteuse en scène Spectacle