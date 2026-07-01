UMOYA is back à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

UMOYA débarque à La Machine du Moulin Rouge !

Le collectif imagine une nuit qui reflète sa nouvelle vision de la scène afro-électronique dans La Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge !

Le 10 juillet, nous accueillons DJ Lag, considéré par beaucoup comme le « Roi du Gqom » et reconnu à l’international pour avoir collaboré avec Beyoncé sur My Power, titre nommé aux Grammy Awards.

Une nuit entre Gqom, Amapiano et rythmes électroniques africains.

Line-up :

Dj Lag

Don Delicious

Andy Dlamini

Siba

Le 10 juilllet prochain, la soirée UMOYA est de retour à La Machine !

Le vendredi 10 juillet 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T02:55:00+02:00

fin : 2026-07-11T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T23:55:00+02:00_2026-07-10T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris



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