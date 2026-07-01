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UMOYA is back à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

samedi 11 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

UMOYA is back à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 16 à 23 euros.</p>

UMOYA débarque à La Machine du Moulin Rouge !

Le collectif imagine une nuit qui reflète sa nouvelle vision de la scène afro-électronique dans La Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge !

Le 10 juillet, nous accueillons DJ Lag, considéré par beaucoup comme le « Roi du Gqom » et reconnu à l’international pour avoir collaboré avec Beyoncé sur My Power, titre nommé aux Grammy Awards.

Une nuit entre Gqom, Amapiano et rythmes électroniques africains.

Line-up :

Dj Lag

Don Delicious

Andy Dlamini

Siba

Le 10 juilllet prochain, la soirée UMOYA est de retour à La Machine !
Le vendredi 10 juillet 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 16 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T02:55:00+02:00
fin : 2026-07-11T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T23:55:00+02:00_2026-07-10T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

Umoya x DJ Lag


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