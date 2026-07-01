UMOYA is back à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
samedi 11 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
UMOYA débarque à La Machine du Moulin Rouge !
Le collectif imagine une nuit qui reflète sa nouvelle vision de la scène afro-électronique dans La Chaufferie de La Machine du Moulin Rouge !
Le 10 juillet, nous accueillons DJ Lag, considéré par beaucoup comme le « Roi du Gqom » et reconnu à l’international pour avoir collaboré avec Beyoncé sur My Power, titre nommé aux Grammy Awards.
Une nuit entre Gqom, Amapiano et rythmes électroniques africains.
Line-up :
Dj Lag
Don Delicious
Andy Dlamini
Siba
Le 10 juilllet prochain, la soirée UMOYA est de retour à La Machine !
Le vendredi 10 juillet 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T02:55:00+02:00
fin : 2026-07-11T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T23:55:00+02:00_2026-07-10T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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