Un amour d’épouvantail, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Un amour d’épouvantail Dimanche 27 septembre, 10h15 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:15:00+02:00 – 2026-09-27T10:41:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:15:00+02:00 – 2026-09-27T10:41:00+02:00

Lancement de saison #2

séance précédée d’un accueil petit déjeuner (9h30-10h) et suivie d’une animation

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=PS7N9 »}]

Ciné p’tit déj’ – Betty Delorge et Harry Fortepaille, deux épouvantails très amoureux, rêvent d’un mariage inoubliable. Tout semble prêt pour le grand jour… jusqu’à ce que Harry parte chercher une … Luxy Un amour d’épouvantail