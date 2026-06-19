Un Animal des Animals Théâtre Louis Jouvet Belfort

Informations pratiques

Belfort

Un Animal des Animals

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15 14:30:00

fin : 2027-02-15

Date(s) :

2027-02-15

Et si on imaginait un endroit où nous, les êtres humains, nous ne pouvons plus aller. Non pas pour protéger les animaux mais pour les laisser tranquilles et ce n’est pas pareil !

Deux humaines viennent présenter le premier test de forêt autonome et les êtres vivants qui y habitent.

Un Animal des Animals est un spectacle où l’on essaie de regarder d’un autre œil les espèces avec lesquelles nous cohabitons, un spectacle qui parle d’éthique sans faire la morale. Nous embarquons le public dans un nouvel ordre des choses où l’humain ne se situerait pas au dessus des autres animaux mais parmi eux, avec toutes les questions que cela soulève. Ce spectacle est une invitation à penser comme les animaux que nous sommes. .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Un Animal des Animals

L’événement Un Animal des Animals Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)