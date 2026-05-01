Un autre regard sur la maternité Mucem Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Un autre regard sur la maternité

Dimanche 24 mai 2026 de 10h30 à 12h.

Dimanche 21 juin 2026 de 10h30 à 12h.

Dimanche 5 juillet 2026 de 10h30 à 12h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-21 2026-07-05

Visite et échanges avec une professionnelle de la naissance dans l’exposition Bonnes Mères .

Le Mucem invite tous les parents ou futurs parents à découvrir l’exposition Bonnes Mères en compagnie d’une sage-femme.



Lors de cette visite, elle partage son regard sur certaines œuvres et thématiques de l’exposition, et vous propose un moment d’échange avec elle et les autres participants afin d’explorer ensemble une autre vision de la maternité. La visite inclut également un temps dédié pour poser vos questions et dialoguer avec des professionnelles.



En partenariat avec l’AP-HM et les sage-femmes Isabelle Patot et Linda Yacoubi .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

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English :

Visit and chat with a birth professional in the Bonnes Mères exhibition.

L’événement Un autre regard sur la maternité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille