UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aubagne

Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne

samedi 19 septembre 2026 · Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne · Aubagne

Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne
Adresse
7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 35 personnes

Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange Samedi 19 septembre, 16h00 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône

Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir un autre aspect des œuvres de Marcel Pagnol : ses nombreuses préfaces ! Elles sont riches d’enseignements et méritent d’être explorées.

Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87
Venez découvrir un autre aspect des œuvres de Marcel Pagnol : ses nombreuses préfaces ! Elles sont riches d’enseignements et méritent d’être explorées.

©DR

À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)