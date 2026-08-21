Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne · Aubagne
Informations pratiques
Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange Samedi 19 septembre, 16h00 Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône
Limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez découvrir un autre aspect des œuvres de Marcel Pagnol : ses nombreuses préfaces ! Elles sont riches d’enseignements et méritent d’être explorées.
Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne 7 boulevard Jean Jaurès 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.18.87
Venez découvrir un autre aspect des œuvres de Marcel Pagnol : ses nombreuses préfaces ! Elles sont riches d’enseignements et méritent d’être explorées.
©DR
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