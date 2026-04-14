Un bel exemple d’immeuble Art déco, 39 rue Nicolas Leblanc, Lille
Un bel exemple d’immeuble Art déco, 39 rue Nicolas Leblanc, Lille samedi 16 mai 2026.
Un bel exemple d’immeuble Art déco Samedi 16 mai, 10h30, 14h30 39 rue Nicolas Leblanc Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Après avoir découvert sa façade sur rue, vous en parcourrez le hall, les cours, les entrées puis goûterez au plaisir de monter à l’étage dans son ascenseur d’origine. Vous découvrirez le soin apporté à cette architecture de la rue Nicolas Leblanc à la fois fonctionnelle et ingénieuse mais aussi très décorative. Une visite guidée exceptionnelle !
39 rue Nicolas Leblanc 39 rue Nicolas Leblanc Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26# »}]
Visitez un véritable immeuble Art déco et découvrez le travail des architectes sur ce bâtiment aménagé avec ingéniosité et sens du détail décoratif.
© Julien Sylvestre – DICOM Ville de Lille
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