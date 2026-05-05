Un dimanche en famille : » Portraits tissés, portraits croisés » Dimanche 17 mai, 15h30 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T15:30:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T15:30:00+02:00 – 2026-05-17T17:00:00+02:00

À l’occasion d’une escale artistique en famille, partez à la rencontre des galeries de portraits exposés au musée et initiez-vous au geste de l’artisan licier. Dans l’atelier, concevez à quatre mains une oeuvre composite à l’aide de la technique du tramage.

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Initiez-vous en famille à l’art de la tapisserie

Musée de l’Hospice Comtesse, Lille