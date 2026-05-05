Visite Traversée (ra)contée par Du Vent dans les Mots, Gare Saint Sauveur, Lille

Visite Traversée (ra)contée par Du Vent dans les Mots Dimanche 17 mai, 14h30 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:30:00+02:00 – 2026-05-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:30:00+02:00 – 2026-05-17T15:30:00+02:00

Au cœur de l’exposition « Traversées », une lectrice de l’association Du Vent dans les Mots propose une nouvelle expérience en invitant les visiteurs à découvrir les œuvres par l’intermédiaire de lectures sensibles et poétiques.

La visite est libre, la lectrice offrant à ceux qui le souhaitent, petits et grands, une autre manière d’appréhender les œuvres, de les ressentir et de les comprendre…

INFOS :

[HALLE B – DANS L’EXPOSITION]

1 séance de 14h30 à 15h30. Tout public. Pas de réservation au préalable.

Tout enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

(Vous pouvez rejoindre la visite en cours).

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« link »: « https://duventdanslesmots.org/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Visite Traversée (ra)contée par Du Vent dans les Mots : une nouvelle expérience en invitant les visiteurs à découvrir les œuvres par l’intermédiaire de lectures sensibles et poétiques.