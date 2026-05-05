Lille

Un dimanche en famille Portraits tissés, portraits croisés

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:30:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

À l’occasion d’une escale artistique en famille, partez à la rencontre des galeries de portraits exposés au musée et initiez-vous au geste de l’artisan licier. Dans l’atelier, concevez à quatre mains une oeuvre composite à l’aide de la technique du tramage.

À l’occasion d’une escale artistique en famille, partez à la rencontre des galeries de portraits exposés au musée et initiez-vous au geste de l’artisan licier. Dans l’atelier, concevez à quatre mains une oeuvre composite à l’aide de la technique du tramage. .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

For an artistic stopover for the whole family, take a look at the portrait galleries on display at the museum and learn about the art of the lyer. In the workshop, work with four hands to create a composite work using the weaving technique.

L’événement Un dimanche en famille Portraits tissés, portraits croisés Lille a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme