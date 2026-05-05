Un dimanche en famille Portraits tissés, portraits croisés Lille
Un dimanche en famille Portraits tissés, portraits croisés Lille dimanche 17 mai 2026.
Lille
Un dimanche en famille Portraits tissés, portraits croisés
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
À l’occasion d’une escale artistique en famille, partez à la rencontre des galeries de portraits exposés au musée et initiez-vous au geste de l’artisan licier. Dans l’atelier, concevez à quatre mains une oeuvre composite à l’aide de la technique du tramage.
À l’occasion d’une escale artistique en famille, partez à la rencontre des galeries de portraits exposés au musée et initiez-vous au geste de l’artisan licier. Dans l’atelier, concevez à quatre mains une oeuvre composite à l’aide de la technique du tramage. .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
For an artistic stopover for the whole family, take a look at the portrait galleries on display at the museum and learn about the art of the lyer. In the workshop, work with four hands to create a composite work using the weaving technique.
L’événement Un dimanche en famille Portraits tissés, portraits croisés Lille a été mis à jour le 2026-04-29 par Hauts-de-France Tourisme
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