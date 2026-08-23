Un bordel phénoménal l’Espace VO Montauban
vendredi 4 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Un bordel phénoménal
l’Espace VO 1899 Paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05
avec Elodie Bouleau, Bertrand Fournel & Michel Vivacqua
Dans les années 30, Greta, tenancière d’une maison close dans un coin perdu en Bavière, est témoin de phénomènes étranges…
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l’Espace VO 1899 Paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : Un bordel phénoménal
with Elodie Bouleau, Bertrand Fournel & Michel Vivacqua
In the 1930s, Greta, the proprietress of a brothel in a remote corner of Bavaria, witnesses strange phenomena…
L’événement Un bordel phénoménal Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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