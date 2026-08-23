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AGENDA · Montauban

Un bordel phénoménal l’Espace VO Montauban

vendredi 4 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 Paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Montauban

Un bordel phénoménal

l’Espace VO 1899 Paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05

avec  Elodie Bouleau, Bertrand Fournel & Michel Vivacqua
Dans les années 30, Greta, tenancière d’une maison close dans un coin perdu en Bavière, est témoin de phénomènes étranges…
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l’Espace VO 1899 Paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : Un bordel phénoménal

with Elodie Bouleau, Bertrand Fournel & Michel Vivacqua
In the 1930s, Greta, the proprietress of a brothel in a remote corner of Bavaria, witnesses strange phenomena…

L’événement Un bordel phénoménal Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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