Un café Albert ! Discussion artistique au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Un café Albert ! Discussion artistique au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24 13:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Discussion artistique et conviviale

Et si on faisait une pause expo ? Autour d’un café, venez échanger sur l’artiste sarthois Albert Maignan, peintre de la Belle Époque paysages, peintures d’histoire, grands décors d’édifice… Profitez de la revue de presse artistique, pour un moment privilégié et convivial en compagnie d’un médiateur culturel. Gazette de l’exposition offerte ! .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

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English :

An artistic and friendly discussion

L’événement Un café Albert ! Discussion artistique au musée de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-07-01 par CDT72