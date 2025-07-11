« Un chant de la terre bal » Romie Estèves Compagnie La Marginaire

Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Romie Estèves imagine un moment lyrique, politique et festif autour de Marcelle Delpastre, immense poétesse et paysanne limousine qui aurait eu 100 ans le 2 septembre 2025.

Pour cette soirée évolutive, la voix humaine sert de fil directeur et tisse une trame entre récitals, musiques d’ici, lyriques, contemporaines ou à danser. Un chant de la terre, ou plutôt un « parler de la terre », celui des accents, celui des langues d’aujourd’hui et des langues perdues, des rythmes populaires, des bals, incarné notamment par la présence sur scène d’André Minvielle, comme une sorte de griot-paysan-chamane-aède tout à la fois.

Du concert au bal, les formes se décloisonnent dans un grand dialogue croisé pour un Babel réinventé. Un spectacle rencontre, un bal et, bien sûr, au cœur de tout cela, la poésie occitane et engagée de Marcelle Delpastre. .

