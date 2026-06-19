Un Château dans les Vignes Montée Du Puech Salon-de-Provence

Informations pratiques

Salon-de-Provence

Un Château dans les Vignes

Vendredi 16 octobre 2026 de 19h30 à 23h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez Un Château dans les Vignes un banquet unique à Salon-de-Provence, le 16 octobre au soir ! Gastronomie et œnologie se mêlent pour une soirée mémorable. Ne manquez pas cet événement national dans le cadre de Vignobles en scène !

Venez vivre une soirée inoubliable sous les étoiles avec Un Château dans les Vignes , un banquet spectaculaire organisé dans l’enceinte de la cour Renaissance à Salon-de-Provence. Cet événement unique combine convivialité, gastronomie et œnologie, vous offrant une expérience culinaire accompagnée des meilleurs vins.



Dégustation proposée par les vignerons des domaines de Salon-de-Provence,



Jazz manouche par le Coco Briaval Jazz Group



De 19h30 à 23h00, installez-vous confortablement dans un cadre historique et laissez-vous transporter par une atmosphère magique. Le tarif comprend un apéritif, de la cuisse de taureau à la broche, un dessert, un café, et bien sûr, du vin sélectionné par nos vignerons pour accompagner votre repas.



Cette manifestation, purement destinée à la détente et au plaisir des sens, est un incontournable pour les amateurs de bonne chair et de vins fins. Ne manquez pas cette opportunité de dîner dans un décor d’exception.



Les places sont limitées à 200 convives, assurez donc votre présence à cette soirée d’exception en réservant en ligne dès maintenant. Venez seul, en couple ou avec des amis, et préparez-vous à vivre des moments inoubliables. Salon-de-Provence n’attend que vous pour une expérience éblouissante ! .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Discover Un Château dans les Vignes : a unique banquet in Salon-de-Provence on the evening of October 16! Fine dining and wine come together for a memorable evening. Don’t miss this national event as part of Vignobles en scène !

L’événement Un Château dans les Vignes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence