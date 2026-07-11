Informations pratiques

Béziers

UN CHÂTEAU DE CARTES

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27

fin : 2027-04-27

Date(s) :

2027-04-27

Jalousie, mémoire, illusion un couple au bord du vertige.

Adam et Caroline reçoivent Vincent et sa compagne à dîner. Mais une fois leurs invités partis, une crise de jalousie éclate au sein du couple. Puis, un bruit retentit. Tout bascule. Peu à peu, la situation se trouble, les repères vacillent et la réalité semble s’inverser. Dans ce huis clos déstabilisant, la pièce explore les fragilités du couple, les ambiguïtés de l’amitié et le lent délitement des sentiments, à travers un personnage en proie à la perte de mémoire. Porté par Gérard Darmon et Isabelle Gélinas, ce duo réunit deux artistes aux parcours majeurs du théâtre, du cinéma et de la télévision. Ensemble, ils donnent corps aux failles de l’intime et aux glissements de la perception, dans un jeu où la réalité n’est jamais tout à fait ce qu’elle paraît être. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : UN CHÂTEAU DE CARTES

Jealousy, memory, illusion: a couple on the brink of vertigo.

L’événement UN CHÂTEAU DE CARTES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34