Un château de cartes – Isabelle Gélinas, Gérard Darmon, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Un château de cartes – Isabelle Gélinas, Gérard Darmon Jeudi 25 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:00:00+01:00

Un excellent trio de comédiens dans une pièce absolument magistrale et époustouflante de vérité.

Adam et Caroline ont reçu Vincent et son amie à dîner. Au départ de Vincent, Adam fait une crise de jalousie à sa femme. Pendant la dispute, ils entendent du bruit dans la maison… Lorsque tout d’un coup Vincent apparaît car il est tombé en panne non loin. Mais la situation a complètement changé, elle s’est même inversée. Maintenant c’est Vincent qui est avec Caroline et ils sont venus chez Adam pour le dîner…

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/201/le_pin_galant/un_chateau_de_cartes »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Un excellent trio de comédiens dans une pièce absolument magistrale et époustouflante de vérité. Un château de cartes Isabelle Gélinas