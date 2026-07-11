Informations pratiques

Yutz

Un château de cartes

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

46

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-01-28 20:30:00

fin : 2027-01-28 22:30:00

Date(s) :

2027-01-28

Adam et Caroline ont reçu Vincent et son amie à dîner. Au départ de Vincent, Adam fait une crise de jalousie à sa femme. Pendant la dispute, ils entendent du bruit dans la maison…

Tout à coup, Vincent apparaît car il est tombé en panne non loin. Mais la situation a complètement changé, elle s’est même inversée. Maintenant c’est Vincent qui est avec Caroline et ils sont venus chez Adam pour le dîner…Tout public

46 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Adam and Caroline had Vincent and his girlfriend over for dinner. As Vincent was leaving, Adam had a jealous outburst toward his wife. During the argument, they heard a noise in the house…

Suddenly, Vincent shows up because his car broke down nearby. But the situation has completely changed—it’s even been turned on its head. Now it’s Vincent who’s with Caroline, and they’ve come to Adam’s house for dinner?

L’événement Un château de cartes Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME