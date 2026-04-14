Un château en Haut-Anjou, Visites guidées des intérieurs du château de La Montchevalleraie par les propriétaires à Aviré, Château de la Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Un château en Haut-Anjou, Visites guidées des intérieurs du château de La Montchevalleraie par les propriétaires à Aviré 19 et 20 septembre Château de la Montchevalleraie Maine-et-Loire

inscription obligatoire préalable au 0241613224 pour les visites guidées de 14h15 – 15h15 – 16h15 et 17h15 — 10€ par personne — gratuit moins de 12 ans accompagnés — visites d’environ 1h château de LA MONTCHEVALLERAIE. Aviré, a 4 km de Segré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Demeure privée et habitée toute l’année, La Montchevalleraie est une élégante résidence familiale construite au 18e siècle. Les propriétaires vous accueillent pour des visites guidées des intérieurs.

La Montchevalleraie a reçu le label « patrimoine historique VMF ».

Les jardins s’étendent sur 6 hectares et sont entretenus dans une démarche éco-responsable. Un parc de sculptures végétales et une pièce d’eau d’environ 6000m2 complètent le domaine.

Ils sont référencés par le comité des parcs et jardins de France.

Château de la Montchevalleraie 866, chemin de la Morlière, 49500 Segré en Anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Aviré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 32 24 http://www.chateaulamontchevalleraie.com http://lamontchevalleraie.com [{« type »: « phone », « value »: « 0241613224 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaulamontchevalleraie.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://lamontchevalleraie.com/visites »}] Demeure construite vers la fin du 18e siècle. L’ ‘étage de comble du logis a été repris au 19e siècle ; la tourelle en place sur la face nord semble construite à la même époque. Le jardin a été aménagé au 19e et au 20e siècles. D75 entre Segré et Aviré A 4 km de Segré, A 25 km de Château-Gonthier, A 45 km d’Angers et A 90 km de Nantes

Demeure privée et habitée toute l’année, La Montchevalleraie est une élégante résidence familiale construite au 18e siècle. Les propriétaires vous accueillent pour des visites guidées des intérieurs.…

OG — LA MONTCHEVALLERAIE