Un chef-d’œuvre en péril : restauration d’un paysage de Philippe de Champaigne, Musée des beaux-arts, Tours

Informations pratiques

Un chef-d’œuvre en péril : restauration d’un paysage de Philippe de Champaigne Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le paysage de Saint Zosime apportant la communion à sainte Marie l’Égyptienne, peint en 1657 par Philippe de Champaigne est une commande de la reine Anne d’Autriche pour ses appartements au couvent du Val-de-Grâce à Paris, avec 4 autres paysages (aujourd’hui au Louvre, à Marseille et à Mayence) mettant à l’honneur des saintes ermites, véritables modèles pour la reine très pieusepour la reine. Ce tableau de grande dimension est l’un des chefs-d’œuvre du musée. Une campagne de mécénat est lancée pour sauver ce tableau menacé. Venez découvrir, avant son départ, les nombreux défis de cette restauration.

Philippe de Champaigne, Premier peintre de la reine Marie de Médicis, est le portraitiste privilégié du cardinal de Richelieu. Au service d’Anne d’Autriche, il décore le palais des Tuileries et est l’un des membres fondateurs de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Ses tableaux sont remarquables par leur expressivité, douceur et intériorité spirituelle.

Par Jessica Degain, Conservatrice du patrimoine. Chargée des collections 17-18-19ᵉ siècles

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://musees.tours.fr Le palais des Archevêques fut construit sur les substructions de l’enceinte gallo-romaine, dont il a respecté la tour d’angle sud-ouest. Du palais du XIIe siècle subsiste un corps de logis formant la partie orientale de l’ensemble et qui fut l’Officialité. Au XVe siècle, l’archevêque Jean de Bernard éleva entre ce bâtiment et la tour romaine un édifice qui a disparu. Au XVIIe siècle, l’archevêque Bertrand d’Eschaux entreprit la reconstruction, terminée en 1658, du palais. Enfin, de 1753 à 1755, l’archevêque Rosset de Fleury construisit un second palais doublant celui du XVIIe siècle. L’ensemble comporte aussi des écuries du XVIIe siècle et une porte d’entrée élevée en 1775. L’ancien archevêché a été transformé en musée des Beaux-Arts en 1905. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Le paysage de Saint Zosime apportant la communion à sainte Marie l’Égyptienne, peint en 1657 par Philippe de Champaigne est une commande de la reine Anne d’Autriche.

© Ville de Tours, musée des Beaux-Arts