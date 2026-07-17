Informations pratiques

Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ? Samedi 19 septembre, 16h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

C’est au cœur de la cité, dans le palais épiscopal qu’un nouvel établissement culturel, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ouvrira ses portes en 2027. Il nous permettra de mieux comprendre l’histoire et l’urbanisme de Grasse, Ville d’art et d‘histoire à travers maquettes et objets à manipuler. Nous vous présentons en exclusivité le futur parcours à travers une projection. Ce sera aussi l’occasion de tester le jeu immersif « Grasse 1387 : le miroir des juges » qui sera mis à disposition dans le futur CIAP (durée de jeu 20 mn à partir de 10 ans).

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est au cœur de la cité, dans le palais épiscopal qu’un nouvel établissement culturel, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ouvrira ses portes en 2027. Il nous de et…

© Ville de Grasse