Un cliché, des photos, Musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot, Belfort

Informations pratiques

Un cliché, des photos 4 avril – 1 août 2027 Musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot Territoire-de-Belfort

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-04T10:00:00+02:00 – 2027-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2027-08-01T10:00:00+02:00 – 2027-08-01T18:00:00+02:00

La liaison souterraine reliant les deux bâtiments du Musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot est, dans le même temps, un espace d’exposition, et plus précisément, d’exposition photographique. Le premier accrochage qu’elle accueillera lors de l’inauguration du site, sera consacrée à un aspect spécifique du travail photographie d’André Villers (1930-2016), belfortain de naissance.

Si Villers est surtout connu pour avoir été un des photographes de Picasso, l’exposition, à dessein, ne l’aborde pas – même si certains clichés, à bien y regarder, ne sont pas sans rappeler ses liens avec le maître de la modernité. Dans cette première exposition, l’accent est en effet mis sur le regard artistique du photographe plutôt que sur ses modèles.

Intitulée « Un cliché, des photos », cette courte exposition met en évidence la capacité de l’artiste à introduire dans de nouvelles séries, d’anciens clichés qu’il revisite grâce à différentes techniques de montage : découpage, recadrage, surexposition, etc. Entre ces photographies, les mots sont identiques, la poésie diffère.

Musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot 8 rue de Mulhouse Belfort 90000 Centre Ville – faubourg de Montbéliard Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté

La liaison souterraine reliant les deux bâtiments du Musée d’Art de Belfort – donation Maurice-Jardot est, dans le même temps, un espace d’exposition, et plus précisément, d’exposition photographique…

@ADAGP, Paris, 2026