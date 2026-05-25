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Un concert en plein air avec Labadaude Parc Montsouris Paris

Un concert en plein air avec Labadaude Parc Montsouris Paris

Un concert en plein air avec Labadaude Parc Montsouris Paris mercredi 9 septembre 2026.

Lieu : Parc Montsouris

Adresse : 2, rue Gazan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Tarif : <p>accessible à tous </p>

Ce concert en plein air avec Labadaude propose un moment de découverte et de détente, au croisement des influences musicales, dans un cadre estival et convivial.

Labadaude crée un univers musical très personnel, au croisement de plusieurs influences et esthétiques. C’est grâce à cette approche accessible et tournée vers le partage que Labadaude propose des concerts pensés comme de véritables moments de rencontres avec le public.

En investissant des lieux ouverts et de proximités, Labadaude défend une musique pour tous qui se vit autant dans l’écoute que dans l’expérience collective entre découverte artistique et convivialité de quartier.

Le parc Montsouris du 14e arrondissement se transforme en scène musicale le temps d’une soirée.
Le mercredi 09 septembre 2026
de à
gratuit

accessible à tous 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-09T00:00:00+02:00_2026-09-09T23:59:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan  75014 Paris
https://www.cmculture.com/culture-autrement


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