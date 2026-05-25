Un concert en plein air avec Labadaude Parc Montsouris Paris

Ce concert en plein air avec Labadaude propose un moment de découverte et de détente, au croisement des influences musicales, dans un cadre estival et convivial.

Labadaude crée un univers musical très personnel, au croisement de plusieurs influences et esthétiques. C’est grâce à cette approche accessible et tournée vers le partage que Labadaude propose des concerts pensés comme de véritables moments de rencontres avec le public.

En investissant des lieux ouverts et de proximités, Labadaude défend une musique pour tous qui se vit autant dans l’écoute que dans l’expérience collective entre découverte artistique et convivialité de quartier.

Le parc Montsouris du 14e arrondissement se transforme en scène musicale le temps d’une soirée.

Le mercredi 09 septembre 2026

de à

gratuit

accessible à tous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-09-09T00:00:00+02:00_2026-09-09T23:59:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

https://www.cmculture.com/culture-autrement



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