Un concert par des professeurs du conservatoire, Église Saint-Maclou, Conflans-Sainte-Honorine

Informations pratiques

Un concert par des professeurs du conservatoire Dimanche 20 septembre, 18h00 Église Saint-Maclou Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert des professeurs du conservatoire, orgue et trompette

Église Saint-Maclou 27 Rue Louis Mariano Doittau, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France Clocher du XIIe siècle, nef probablement du XIIe siècle et fortement remaniée, choeur de la seconde moitié du XVe siècle. Restauration durant la seconde moitié du XIXe siècle : tribune d’orgues (1857) , vitraux (1866) , bas-côté nord (1874) , porche néogothique (1874). Peinture du choeur vers 1860. Clocher reconstruit en 1927 après la foudre de 1926. Châsse contenant les reliques de Sainte-Honorine conservée depuis le IXe siècle à l’intérieur de l’église.

Concert orgue et trompette

©Ville de Conflans-Sainte-Honorine