Un concert par des professeurs du conservatoire, Église Saint-Maclou, Conflans-Sainte-Honorine
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Maclou · Conflans-Sainte-Honorine
Informations pratiques
Un concert par des professeurs du conservatoire Dimanche 20 septembre, 18h00 Église Saint-Maclou Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Concert des professeurs du conservatoire, orgue et trompette
Église Saint-Maclou 27 Rue Louis Mariano Doittau, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France Clocher du XIIe siècle, nef probablement du XIIe siècle et fortement remaniée, choeur de la seconde moitié du XVe siècle. Restauration durant la seconde moitié du XIXe siècle : tribune d’orgues (1857) , vitraux (1866) , bas-côté nord (1874) , porche néogothique (1874). Peinture du choeur vers 1860. Clocher reconstruit en 1927 après la foudre de 1926. Châsse contenant les reliques de Sainte-Honorine conservée depuis le IXe siècle à l’intérieur de l’église.
Concert orgue et trompette
©Ville de Conflans-Sainte-Honorine
À voir aussi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)
- Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi : invitation à voyager avec la nature, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Conflans-Sainte-Honorine, Conflans-Sainte-Honorine 19 septembre 2026
- Visite commentée du Musée de la batellerie et des voies navigables, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine 19 septembre 2026
- Animation de petits bateaux radiocommandés, Musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine 19 septembre 2026
- Visite de l’île de Devant, Île de Devant, Conflans-Sainte-Honorine 19 septembre 2026
- Ancienne Bourse d’Affrètement, Siège du Service Territorial Boucles de la Seine des Voies Navigables de France, Conflans-Sainte-Honorine 19 septembre 2026