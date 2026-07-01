Un contre un, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Un contre un Mardi 9 février 2027, 18h30 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T18:30:00+01:00 – 2027-02-09T19:20:00+01:00

Fin : 2027-02-09T18:30:00+01:00 – 2027-02-09T19:20:00+01:00

Compagnie L’Oublié(e), Raphaëlle Boitel

Avec Un contre un, Raphaëlle Boitel imagine Eurydice durant son séjour aux Enfers : une variation libre et fantasque du mythe d’Orphée et Eurydice. Tout en contrastes, le spectacle conjugue acrobaties aériennes, jonglage et chorégraphies. Échelles, portés, contorsions, portants, objets modulables… Le plateau devient un terrain de jeu infini, accueillant deux circassiens et un quatuor à cordes, à la présence discrète et fantomatique. Dans la lumière comme dans l’obscurité, ils apparaissent, disparaissent, s’élèvent vers le paradis, puis s’évanouissent vers l’enfer.

Une nouvelle fois, Raphaëlle Boitel fait jaillir un univers ludique et poétique au croisement du théâtre, du cirque et de la musique. Elle interroge alors les stéréotypes, les libertés, les relations à l’autre, les frontières, la place de la femme et les codes patriarcaux.

La metteuse en scène et chorégraphe accueillie à deux reprises cette saison – avec notamment le Groupe Acrobatique de Tanger – signe un petit bijou d’inventivité, drôle, poétique et délicat.

Mise en scène, chorégraphie : Raphaëlle Boitel, Collaboration artistique, lumière : Tristan Baudoin, Assistante artistique : Alba Faivre, Musique originale : Arthur Bison, Costumes : Ateliers de L’Opéra national de Bordeaux, Avec Alejandro Escobedo, Julieta Salz, Musiciens : Sarah Tanguy, Elena Perrain, François Goliot, Clément Keller

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 musique cirque

Tristan Baudoin