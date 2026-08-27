Un cycle pour explorer la démocratie au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre de la Concorde · Paris
Informations pratiques
Comprendre la démocratie, c’est comprendre le monde dans lequel nous vivons. Comment se forme l’opinion ? Pourquoi la confiance se fragilise-t-elle ? Comment débattre sans se déchirer ? Qu’est-ce qui pousse à agir, résister ou s’engager ? Porté par Loïc Blondiaux, professeur de science politique et spécialiste reconnu de la démocratie participative, ce cycle de rencontres propose d’explorer les grands enjeux démocratiques contemporains à travers les thèmes qui rythment la saison du Théâtre de la Concorde.
À chaque rendez-vous, Loïc Blondiaux dialogue avec un auteur, un chercheur ou une personnalité dont les travaux éclairent la thématique du mois. Ensemble, ils croisent leurs regards pour mettre en perspective les transformations de notre société, les tensions qui la traversent et les ressources collectives dont nous disposons pour y répondre.
Fidèle à l’esprit d’une université populaire, chaque rencontre accorde une place centrale au public. Après une introduction de Loïc Blondiaux et de son invité, les participants sont invités à échanger en petits groupes afin de faire émerger collectivement les questions et les enjeux qui les interpellent. Ces contributions constituent ensuite le point de départ du dialogue avec les intervenants.
Les séances peuvent être suivies indépendamment les unes des autres et constituent autant d’occasions de nourrir le débat démocratique à partir des questions qui nous concernent tous.
8 octobre 2026 : Le courage démocratique
Avec Cynthia Fleury
Face aux crises, aux replis identitaires et aux menaces qui pèsent sur le débat public, que signifie encore le courage en démocratie ? Est-il une vertu individuelle ou une responsabilité collective ? À partir des travaux de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, autrice notamment de La Fin du courage, cette rencontre interroge ce qui permet aujourd’hui de prendre la parole, de résister, de s’engager et d’agir malgré les incertitudes.
19 novembre 2026 : La confiance est-elle encore possible ?
Avec Alexis Spire
La confiance constitue le socle invisible de toute vie démocratique. Pourtant, les citoyens semblent de plus en plus nombreux à exprimer leur défiance envers les institutions, les responsables politiques ou l’action publique. À partir de son ouvrage Légitime défiance, le sociologue Alexis Spire analysera les ressorts de cette défiance contemporaine et les conditions nécessaires à la reconstruction d’un lien de confiance entre citoyens et institutions.
17 décembre 2026 : Faire débat : comment encore se comprendre ?
Avec Clotilde Nouët
À l’heure des réseaux sociaux, de la polarisation des opinions et de l’affrontement permanent des points de vue, comment préserver les conditions d’un véritable débat démocratique ? En s’appuyant sur ses recherches consacrées à l’espace public, à la délibération et à la liberté d’expression, la philosophe Clotilde Nouët interroge les conditions d’un désaccord fécond et la possibilité de se confronter sans se rompre.
Chaque mois, à partir de la thématique qui traverse la programmation du Théâtre de la Concorde, le politiste Loïc Blondiaux invite une personnalité du monde intellectuel à explorer une question démocratique majeure. Ensemble, ils proposent des clés de compréhension pour penser notre époque, éclairer les débats qui la traversent et imaginer les conditions d’une démocratie plus vivante.
Le jeudi 08 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 19 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 17 décembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-12-17T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00;2026-11-19T19:00:00+02:00_2026-11-19T20:30:00+02:00;2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T20:30:00+02:00
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
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