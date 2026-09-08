Un cycle pour parler philo grâce aux séries ! Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Philosophe, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste reconnue de la culture populaire et des séries télévisées, Sandra Laugier explore depuis longtemps ce que nos fictions préférées disent de nos vies, de nos valeurs et de notre société. Avec Philosophie en séries, elle propose de prendre ces histoires au sérieux pour réfléchir à une question simple : qu’est-ce que la culture populaire nous apprend sur la démocratie et sur notre façon de vivre ensemble ?

Au fil des séances, Sandra Laugier échange avec des créateurs et créatrices de films et de séries pour croiser leurs regards, partager des idées et questionner notre quotidien. Des discussions accessibles et vivantes pour penser ensemble à partir de ce que nous regardons, aimons et partageons.

Ce cycle de rencontres est issu du projet EUPRAXIE, inscrit dans le programme national ICCARE dédié aux industries culturelles et créatives, et développé avec le philosophe Thibaut de Saint-Maurice.

Et si les séries nous en disaient beaucoup sur notre société et notre démocratie ? Avec Philosophie en séries, issu du projet EUPRAXIE, la philosophe Sandra Laugier invite créateurs et créatrices de séries à discuter de nos histoires préférées, de ce qu’elles racontent du monde et de la façon dont elles nous permettent de penser ensemble. Une série de rencontres pour regarder autrement la culture populaire, et peut-être aussi notre quotidien.

Le mardi 29 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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