Chaource

Un dimanche à la campagne

30 Route des Maisons-les-Chaources Chaource Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril CHAOURCE Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à la Fromagerie Artisanale de Mussy.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Fromagerie artisanale fondée en 1885. Visites guidées par l’extérieur toute la journée. Magasin de vente directe et de produits du terroir (barbecue avec produits locaux).

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

30 Route des Maisons-les-Chaources Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 73 24 35 chaource@fromageriedemussy.fr

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Chaource a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance