Un dimanche à la campagne Chaource
Un dimanche à la campagne Chaource dimanche 26 avril 2026.
Chaource
Un dimanche à la campagne
30 Route des Maisons-les-Chaources Chaource Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril CHAOURCE Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à la Fromagerie Artisanale de Mussy.
Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !
Fromagerie artisanale fondée en 1885. Visites guidées par l’extérieur toute la journée. Magasin de vente directe et de produits du terroir (barbecue avec produits locaux).
Entrée libre Tous publics
https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .
30 Route des Maisons-les-Chaources Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 73 24 35 chaource@fromageriedemussy.fr
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English :
L’événement Un dimanche à la campagne Chaource a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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