Maraye-en-Othe

Un dimanche à la campagne

4 hameau de Champcharme Maraye-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril MARAYE-EN-OTHE Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à la Ferme des Charmes.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Exploitation familiale reprise par Florian LASSAIGNE, un jeune agriculteur/cidriculteur motivé et bien décidé à valoriser les pommes du pays d’Othe. Ferme arboricole, visite de cave, verger et dégustation gratuite de cidres et jus de pommes, nous élaborons huile de colza, vinaigre et ratiafia de cidre. Certifié HVE.

Dégustation du Champagne Olivier LASSAIGNE. Les Jeunes Agriculteurs feront des activités autour de la pomme et des vergers.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

4 hameau de Champcharme Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 7 70 42 27 36 contact@lafermedescharmes.fr

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance