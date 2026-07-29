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AGENDA · Le Dorat

Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Maison du Patrimoine Le Dorat

dimanche 13 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Le Dorat

Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Maison du Patrimoine Le Dorat

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
21 Place de la Collégiale
Ville
87210 Le Dorat
Département
Haute-Vienne
Tarif

Le Dorat

Un Dimanche de Caractère Derrière les murs

Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple, cloître de l’ancien Carmel, porte Bergère, vestiges de la salle capitulaire du chapitre… autant de noms qui révèlent comment la vie religieuse a marqué la cité. Mais qui étaient ces hommes et ces femmes, tournés vers le ciel mais cachés derrière de hauts murs ? Quelles traces ont-ils laissées ? Poussez les portes de ces lieux et terminez votre balade par une dégustation de produits du terroir dont l’emblématique macaron du Dorat. Réservation conseillée.   .

Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89 

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English : Un Dimanche de Caractère Derrière les murs

L’événement Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin

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