Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Maison du Patrimoine Le Dorat
dimanche 13 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Un Dimanche de Caractère Derrière les murs
Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple, cloître de l’ancien Carmel, porte Bergère, vestiges de la salle capitulaire du chapitre… autant de noms qui révèlent comment la vie religieuse a marqué la cité. Mais qui étaient ces hommes et ces femmes, tournés vers le ciel mais cachés derrière de hauts murs ? Quelles traces ont-ils laissées ? Poussez les portes de ces lieux et terminez votre balade par une dégustation de produits du terroir dont l’emblématique macaron du Dorat. Réservation conseillée. .
Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89
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English : Un Dimanche de Caractère Derrière les murs
L’événement Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin
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