Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Maison du Patrimoine Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Un Dimanche de Caractère Derrière les murs

Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Ancienne chapelle Notre-Dame du Temple, cloître de l’ancien Carmel, porte Bergère, vestiges de la salle capitulaire du chapitre… autant de noms qui révèlent comment la vie religieuse a marqué la cité. Mais qui étaient ces hommes et ces femmes, tournés vers le ciel mais cachés derrière de hauts murs ? Quelles traces ont-ils laissées ? Poussez les portes de ces lieux et terminez votre balade par une dégustation de produits du terroir dont l’emblématique macaron du Dorat. Réservation conseillée. .

Maison du Patrimoine 21 Place de la Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 57 89

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English : Un Dimanche de Caractère Derrière les murs

L’événement Un Dimanche de Caractère Derrière les murs Le Dorat a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin