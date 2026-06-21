Un dimanche matin avec un vigneron La Chartre-sur-le-Loir dimanche 5 juillet 2026.

La Chartre-sur-le-Loir

Un dimanche matin avec un vigneron

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Un rendez-vous authentique pour rencontrer un vigneron, comprendre son métier et déguster ses cuvées dans un cadre privilégié.

Chaque dimanche matin en juillet et août, un vigneron vous accueille à la Maison du Tourisme et du Vignoble pour un moment

privilégié.

Il partage son savoir sur les vins et le vignoble, guide la dégustation et présente un vin de son domaine parfois même une cuvée absente de nos étals. Les visiteurs profitent ensuite d’une dégustation libre et d’une visite autonome de la Maison du Tourisme et du Vignoble.

Renseignements 02 43 38 16 83

Carte dégustation 5€ les 3 verres de vins, 8€ les 6 vins. .

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

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English :

A unique opportunity to meet a winemaker, learn about his craft, and taste his wines in a special setting.

L’événement Un dimanche matin avec un vigneron La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée du Loir