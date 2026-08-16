UN DÎNER D’ADIEU CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

UN DÎNER D’ADIEU

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-24 2026-10-29 2026-11-07 2026-11-28 2026-12-08 2026-12-23 2026-12-30

Cette pièce événement signée par les auteurs du Prénom est une vraie réussite. Une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales !

Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller ? Pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Ou par lâcheté ?Afin de faire le ménage dans leurs agendas , Pierre et Clotilde Lecoeur décident d’organiser des dîners d’adieu 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

This event play by the authors of Le Prénom is a real success. A funny and caustic satire of our social, friendly and marital hypocrisies!

L’événement UN DÎNER D’ADIEU Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE