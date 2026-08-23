Un duo deux égos l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Un duo deux égos

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 21:00:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Un spectacle sexy et glamour… dans lequel on vient ajouter notre touche d’humour (et un peu de magie)

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : A duo, two egos

A sexy and glamorous show… to which we add our own touch of humor (and a bit of magic).

L’événement Un duo deux égos Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban