Un enfant du rock raconte – Philippe Manœuvre, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Un enfant du rock raconte – Philippe Manœuvre Mardi 9 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-09T20:30:00+01:00 – 2027-03-09T22:00:00+01:00

Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, monte pour la première fois sur scène !

Fort d’une grande expérience à travers les médias, aussi bien écrits, radio que télévisés, et d’une expertise pointue du rock sous toutes ses formes, Philippe Manœuvre passera en revue plusieurs décennies de chansons. Un spectacle, entre musique et seul-en-scène, qui capte l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant du rock. De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu. Du rock !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/179/le_pin_galant/un_enfant_du_rock_raconte »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Philippe Manœuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, monte pour la première fois sur scène ! Rock Philippe Manœuvre

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