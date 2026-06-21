Un équipage sous les étoiles Théâtre Darius Milhaud Paris
Un équipage sous les étoiles Théâtre Darius Milhaud Paris mardi 7 juillet 2026.
Les
relations familiales, c’est compliqué… même chez les pirates ! À bord du navire
du Capitaine Pitaine, l’aventure se mêle aux émotions, entre tempêtes
intérieures et secrets bien gardés.
Annette,
la fille du Capitaine, peine à trouver sa place. Dix ans après la disparition
de sa mère, une guérisseuse venue d’un autre monde, elle s’interroge sur ses
origines et sur le destin tout tracé qu’on lui impose. De son côté, le
Capitaine, rongé par la maladie et le remords, cherche désespérément à réparer
ses erreurs passées avant qu’il ne soit trop tard.
Dans
cette quête effrénée vers une légende magique, l’équipage haut en couleur devra
affronter les dangers de l’océan, la peur de la perte et les non-dits. Entre
chansons, humour et poésie, Un équipage sous les étoiles nous entraîne dans une
odyssée touchante et pleine de fantaisie, où l’imaginaire devient un refuge
face aux douleurs de la vie.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
Autrice :
Sarah Kierbel
Mise
en scène : Eva-Louise Gasquez
Interprètes
(en alternance) : Sarah Kierbel, Clémence Héraud, Théotime Soufflet, Alice
Carton, Lisa-Marie Delpech, Violette Leborgne, Julianne François, Souad
Saint-Marc, Maïlise Fernandes, Noah Nicogossian, Myriam Abidi, Juliette
Ferrier, Tom Vabre
Comédie musicale
Jeune public de 4 à 12 ans
Durée : 50mn
Entre destin et rêves d’ailleurs, Annette brave les tempêtes familiales dans une aventure pirate joyeuse et pleine de cœur…
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Le mardi 14 juillet 2026
de 14h30 à 15h20
Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
lundi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 11h20
Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :
mardi, jeudi
de 10h30 à 11h20
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 19ème : 6€*
Centres de loisirs : 5€
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-17T14:20:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:20:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:20:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T11:20:00+02:00;2026-07-14T14:30:00+02:00_2026-07-14T15:20:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:20:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T11:20:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19
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