Un équipage sous les étoiles Théâtre Darius Milhaud Paris

Les

relations familiales, c’est compliqué… même chez les pirates ! À bord du navire

du Capitaine Pitaine, l’aventure se mêle aux émotions, entre tempêtes

intérieures et secrets bien gardés.

Annette,

la fille du Capitaine, peine à trouver sa place. Dix ans après la disparition

de sa mère, une guérisseuse venue d’un autre monde, elle s’interroge sur ses

origines et sur le destin tout tracé qu’on lui impose. De son côté, le

Capitaine, rongé par la maladie et le remords, cherche désespérément à réparer

ses erreurs passées avant qu’il ne soit trop tard.

Dans

cette quête effrénée vers une légende magique, l’équipage haut en couleur devra

affronter les dangers de l’océan, la peur de la perte et les non-dits. Entre

chansons, humour et poésie, Un équipage sous les étoiles nous entraîne dans une

odyssée touchante et pleine de fantaisie, où l’imaginaire devient un refuge

face aux douleurs de la vie.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice :

Sarah Kierbel

Mise

en scène : Eva-Louise Gasquez

Interprètes

(en alternance) : Sarah Kierbel, Clémence Héraud, Théotime Soufflet, Alice

Carton, Lisa-Marie Delpech, Violette Leborgne, Julianne François, Souad

Saint-Marc, Maïlise Fernandes, Noah Nicogossian, Myriam Abidi, Juliette

Ferrier, Tom Vabre

Comédie musicale

Jeune public de 4 à 12 ans

Durée : 50mn

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

Entre destin et rêves d’ailleurs, Annette brave les tempêtes familiales dans une aventure pirate joyeuse et pleine de cœur…

Pour les enfants de 4 à 12 ans.

Le mardi 14 juillet 2026

de 14h30 à 15h20

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mercredi, vendredi

de 10h30 à 11h20

Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

mardi, jeudi

de 10h30 à 11h20

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T14:20:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:20:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:20:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T11:20:00+02:00;2026-07-14T14:30:00+02:00_2026-07-14T15:20:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:20:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T11:20:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

