Un Escape Game dans les rues de Lille, Place du Général de Gaulle, 59000 Lille., Lille
samedi 19 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle, 59000 Lille. · Lille
Informations pratiques
Un Escape Game dans les rues de Lille 19 et 20 septembre Place du Général de Gaulle, 59000 Lille. Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Voyage à travers le temps
Partez en mission collective sur les traces du professeur Patfolles, brillant inventeur de la Machine à voyager dans le temps.
Après une utilisation mystérieuse, il a disparu. La Machine est revenue … mais seule.
Patfolles, sans sa machine, est perdu dans le passé. A vous, de vous lancer dans la ville afin de trouver les indices laissés par le professeur au cours de l’histoire et de ses voyages.
En famille ou entre amis, profitez d’une balade ludique à travers la ville. Ce jeu vous mènera à la découverte de lieux emblématiques et chargés d’histoire.
- Temps de jeu : 1h à 1h30.
- Rendez-vous Grand Place.
- Jouable en famille dès 6 ans.
- Gratuit
+ d’infos sur www.john-doe.fr/lille
Place du Général de Gaulle, 59000 Lille. Place du Général de Gaulle, 59000 Lille. Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.john-doe.fr/lille »}]
Voyage à travers le temps
©Expert Game
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