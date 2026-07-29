Informations pratiques

Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Comme un poisson dans l’eau

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Organisé par la Micro-Folie intercommunale d’Epeigné-les-Bois, l’atelier Comme un poisson dans l’eau invite les enfants à laisser libre cours à leur créativité. Inspirés par des œuvres d’art représentant des poissons, ils créeront leur propre poisson en donnant une seconde vie à de vieux CD.

Organisé par la Micro-Folie intercommunale d’Epeigné-les-Bois, l’atelier Comme un poisson dans l’eau invite les enfants à laisser libre cours à leur créativité. Inspirés par des œuvres d’art représentant des poissons, ils créeront leur propre poisson en donnant une seconde vie à de vieux CD. Rendez-vous le samedi 5 septembre à 10 h à la Maison Éclusière de Nitray pour découvrir gratuitement cet atelier créatif, destiné aux enfants de 3 à 6 ans. La réservation est obligatoire à l’adresse suivante micro-folie@epeignelesbois.fr. De plus, le court métrage Le Poisson Arc-en-ciel sera proposé de 10 h à 12 h (gratuit, à partir de 3 ans). .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 micro-folie@epeignelesbois.fr

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English :

Organized by the Micro-Folie intercommunal association of Epeigné-les-Bois, the workshop “Like a Fish in Water” invites children to “let their creativity run wild.” Inspired by works of art depicting fish, they will create their own fish by giving old CDs a second life.

L’événement Un été à Nitray Comme un poisson dans l’eau Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER