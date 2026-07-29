Informations pratiques

Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Destination Centre-Val de Loire

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Destination Centre-Val de Loire , organisée par la Micro-Folie intercommunale d’Epeigné-les-Bois, cette animation vous invite à (re)découvrir le patrimoine de notre région, des châteaux aux cathédrales, le samedi 5 septembre 2026 à 14 h à la Maison Éclusière de Nitray.

Destination Centre-Val de Loire , organisée par la Micro-Folie intercommunale d’Epeigné-les-Bois, cette animation vous invite à (re)découvrir le patrimoine de notre région, des châteaux aux cathédrales, le samedi 5 septembre 2026 à 14 h à la Maison Éclusière de Nitray.

Au programme une micro-conférence de 30 minutes, suivie d’une découverte du musée numérique. Cette animation gratuite est accessible à partir de 8 ans. La réservation est obligatoire à l’adresse suivante microfolie@epeignelesbois.fr. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 micro-folie@epeignelesbois.fr

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English :

Destination Centre-Val de Loire, organized by the Micro-Folie intercommunal association of Épeigné-les-Bois, this event invites you to (re)discover our region’s heritage—from castles to cathedrals—on Saturday, September 5, 2026, at 2:00 p.m. at the Maison %C9clusi%E8re in Nitray.

L’événement Un été à Nitray Destination Centre-Val de Loire Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER