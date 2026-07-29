Informations pratiques

Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Généalogie Vos ancêtres en 1914-1918 et 1939-1945

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le samedi 26 septembre 2026, l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher propose un atelier participatif gratuit à 14 h, intitulé Généalogie vos ancêtres en 1914-1918 et en 1939-1945 . Ouvert à partir de 8 ans, cet atelier permettra de découvrir comment retrouver vos ancêtres.

Le samedi 26 septembre 2026, l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher propose un atelier participatif gratuit à 14 h, intitulé Généalogie vos ancêtres en 1914-1918 et en 1939-1945 . Ouvert à partir de 8 ans, cet atelier permettra de découvrir comment retrouver et mieux connaître le parcours de ses ancêtres. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

On Saturday, September 26, 2026, the association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher is offering a free participatory workshop at 2:00 p.m., titled “Genealogy: Your Ancestors in 1914–1918 and 1939–1945.” Open to participants ages 8 and up, this workshop will help you discover how to trace your ancestors.

L’événement Un été à Nitray Généalogie Vos ancêtres en 1914-1918 et 1939-1945 Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER