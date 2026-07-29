Informations pratiques

Athée-sur-Cher

Un été à Nitray Journée du patrimoine Balade sonore, exposition et jeux de société

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées du patrimoine, le dimanche 20 septembre, découvrez une balade sonore le long du Cher, organisée par le Nouvel Espace du Cher et la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher (animation gratuite). Vous pourrez également visiter une exposition des dessins

À l’occasion des Journées du patrimoine, le dimanche 20 septembre, découvrez une balade sonore le long du Cher, organisée par le Nouvel Espace du Cher et la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher (animation gratuite). Vous pourrez également visiter une exposition des dessins du carnettiste Lapin ainsi que la restitution des ateliers réalisés en 2025-2026 avec les écoles de La Croix-en-Touraine, proposées par le Nouvel Espace du Cher, la Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher et l’association Au Bord de l’eau. Enfin, à 14 h, la Micro-Folie intercommunale d’Epeigné-les-Bois proposera des jeux de société et une découverte du musée numérique, à partir de 8 ans. Cette animation est gratuite. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

%C0 As part of Heritage Days, on Sunday, September 20, join an audio tour along the Cher River, organized by the Nouvel Espace du Cher and the Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher Community of Municipalities (free event). You can also visit an exhibition of drawings

L’événement Un été à Nitray Journée du patrimoine Balade sonore, exposition et jeux de société Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER