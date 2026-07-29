Un été à Nitray Journée du patrimoine Exposition Athée-sur-Cher
samedi 19 septembre 2026 · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Journée du patrimoine Exposition
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h, découvrez l’exposition Souscription et marquage d’aiguilles , proposée par l’association Les Amis du Cher Canalisé. Animation gratuite.
À l’occasion des Journées du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 17 h, découvrez l’exposition Souscription et marquage d’aiguilles , proposée par l’association Les Amis du Cher Canalisé. Animation gratuite. .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
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English :
%C0 During Heritage Days, on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 5 p.m., come discover the exhibition “Marking and Numbering of Needles,” presented by the association Les Amis du Cher Canalis. Free admission.
L’événement Un été à Nitray Journée du patrimoine Exposition Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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