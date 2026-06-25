Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Activités sportives

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Envie de bouger, de vous dépenser ou de découvrir de nouvelles disciplines ? Les Bords de Seine se transmettent en un immense terrain de jeu ! Grâce aux clubs et associations locales, de nombreuses initiations et démonstrations sportives gratuites sont accessibles à tous sur l’Espace Multisports ou l’Espace Famille. Que vous soyez plutôt sport collectif, art martial, discipline nautique ou parcours d’agilité, venez relever le défi !

Au programme

Dimanche 05 juillet (16h00 17h00) La course des chevaliers

Lundi 06 juillet (16h00 17h00) Défi du Tir à la corde

Mardi 07 juillet (16h00 17h00) Initiation Tir à l’arc

Mecredi 8 juillet (16h00 17h00) Kapla Tour du roi

Jeudi 09 juillet (16h00 17h00) Ça galope !

Vendredi 10 juillet (16h00 17h00) Le jeu de la catapulte

Samedi 11 juillet (16h00 17h00) La course royale

Dimanche 12 juillet (16h00 17h00) Vise ta tour .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Activités sportives

L’événement Un été en Seine 2026 Activités sportives Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération