Un été en Seine 2026 Atelier Brochettes de fruits Les Andelys
Un été en Seine 2026 Atelier Brochettes de fruits Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Atelier Brochettes de fruits
Quartier Pompidou Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Un atelier ludique et vitaminé pour composer des brochettes de fruits frais. .
Quartier Pompidou Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Atelier Brochettes de fruits
L’événement Un été en Seine 2026 Atelier Brochettes de fruits Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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