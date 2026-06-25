Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Baseball

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-12 18:15:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12

Besoin de faire une pause, de vous étirer et de vous reconnecter avec la nature ? Yoga Anathaha vous propose des séances de yoga en plein air sur les Bords de Seine. Accessibles à tous les niveaux, ces ateliers gratuits vous invitent à harmoniser votre corps et votre esprit dans le cadre apaisant et verdoyant de l’Espace Détente. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Baseball

L’événement Un été en Seine 2026 Baseball Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération