Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Basket

City Stade du Levant Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez faire parler votre adresse, votre agilité et votre esprit d’équipe sur le terrain du City Stade. .

City Stade du Levant Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Basket

L’événement Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération