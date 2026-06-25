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Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys

Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
City Stade du Levant
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Basket

City Stade du Levant Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez faire parler votre adresse, votre agilité et votre esprit d’équipe sur le terrain du City Stade.   .

City Stade du Levant Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 

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English : Un été en Seine 2026 Basket

L’événement Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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