Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys
Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Basket
City Stade du Levant Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez faire parler votre adresse, votre agilité et votre esprit d’équipe sur le terrain du City Stade. .
City Stade du Levant Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Basket
L’événement Un été en Seine 2026 Basket Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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