Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Concert FIVE

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

On découvre souvent FIVE pour son parcours hors du commun. On reste pour l’intensité de ses concerts. Entre pop, rock et influences urbaines, l’artiste normand s’est imposé au fil des années comme un artiste de scène généreux, capable de créer une connexion immédiate avec son public. Après des premières parties remarquées pour Hoshi et IAM et de nombreux passages en festivals à travers la France, FIVE ouvre un nouveau chapitre avec son nouvel album Authentique qui sortira fin 2026. Un concert où l’émotion rencontre l’adrénaline et où chaque refrain est pensé pour être vécu ensemble. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Concert FIVE

L’événement Un été en Seine 2026 Concert FIVE Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération