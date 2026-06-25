AGENDA · Les Andelys
Un été en Seine 2026 Cueillette Les Andelys
jeudi 9 juillet 2026 · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Cueillette
Gare routière Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 13:30:00
fin : 2026-07-09 18:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Une sortie de plein air pour ramasser fruits et légumes de saison. Idéal pour une activité saine et éco-responsable.
Uniquement sur inscription préalable. .
Gare routière Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été en Seine 2026 Cueillette
L’événement Un été en Seine 2026 Cueillette Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys 2 juillet 2026
- Un été en Seine 2026 Les Andelys 3 juillet 2026
- Un été en Seine 2026 Aviron Les Andelys 3 juillet 2026
- Un été en Seine 2026 Inauguration Les Andelys 3 juillet 2026
- Un été en Seine 2026 Concert Western Shadows Les Andelys 3 juillet 2026