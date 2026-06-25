Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys
Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Fresque Géante
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Un projet artistique collaboratif où chaque visiteur peut apposer sa touche de peinture pour créer une œuvre d’art collective monumentale. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Fresque Géante
L’événement Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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