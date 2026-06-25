Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Fresque Géante

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Un projet artistique collaboratif où chaque visiteur peut apposer sa touche de peinture pour créer une œuvre d’art collective monumentale. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Fresque Géante

L’événement Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération