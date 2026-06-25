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Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys

Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Bords de Seine
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Fresque Géante

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Un projet artistique collaboratif où chaque visiteur peut apposer sa touche de peinture pour créer une œuvre d’art collective monumentale.   .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 

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English : Un été en Seine 2026 Fresque Géante

L’événement Un été en Seine 2026 Fresque Géante Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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