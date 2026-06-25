Un été en Seine 2026 Full Contact Les Andelys
Un été en Seine 2026 Full Contact Les Andelys lundi 6 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Full Contact
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Atelier encadrée aux techniques de cette boxe pieds-poings avec les instructeurs du CSA Full Contact. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Full Contact
L’événement Un été en Seine 2026 Full Contact Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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