Un été en Seine 2026 Goûter partagé & Boum enfants Les Andelys mardi 7 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Goûter partagé & Boum enfants

Maison de Cléry Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

C’est la fête à la Maison de Cléry ! Les enfants sont attendus pour danser sur leurs musiques préférées et partager un bon goûter. .

Maison de Cléry Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Goûter partagé & Boum enfants

L’événement Un été en Seine 2026 Goûter partagé & Boum enfants Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération