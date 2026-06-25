Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga Les Andelys
Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-06 21:10:00
Date(s) :
2026-07-05
Un grand spectacle familial qui parle d’amour et de la difficulté de grandir, quand on a été beaucoup aimé… ou pas du tout. Violette et M. Plume sont voisins. Elle est méchante, lui, aime et chante, entre eux c’est l’ascenseur émotionnel. Une comédie sensible, à la fois légère et profonde. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga
L’événement Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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