Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-06 21:10:00

Date(s) :

2026-07-05

Un grand spectacle familial qui parle d’amour et de la difficulté de grandir, quand on a été beaucoup aimé… ou pas du tout. Violette et M. Plume sont voisins. Elle est méchante, lui, aime et chante, entre eux c’est l’ascenseur émotionnel. Une comédie sensible, à la fois légère et profonde. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga

L’événement Un été en Seine 2026 Piece de théâtre Méchante ! de la compagnie du Belouga Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération